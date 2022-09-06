ВАШИНГТОН, 6 сен — ПРАЙМ. Решение администрации США не включать Россию в перечень стран-спонсоров терроризма является окончательным, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. США встревожены тем, что Россия "не сломалась" под давлением, заявили в МИД

"Да, это так", — сказала в ходе брифинга Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, следует ли рассматривать объявленное накануне президентом Джо Байденом решение не наделять РФ статусом страны-спонсора терроризма как окончательное.

Резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине, в июле принял Сенат США.

Позднее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма", но исходят из того, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом. По его словам, присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.

В конечном счете, в понедельник Байден ответил отрицательно на прямой вопрос журналистов, считает ли он необходимым включить Россию в список государств-спонсоров терроризма.