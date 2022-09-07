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2022
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Огромное число людей на Украине ненавидят киевский режим, заявил Путин
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. ПУТИН: НА УКРАИНЕ ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ НЕНАВИДЯТ РЕЖИМ В КИЕВЕ, МЫ ДОЛЖНЫ С НИМИ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ, БУДУЩЕЕ ОТНОШЕНИЙ РФ-УКРАИНЫ ЗА НИМИ ПУТИН: В ОТЛИЧИЕ ОТ УКРАИНЫ, В РФ НЕ... ПРАЙМ, 07.09.2022
общество , экономика, новости
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: НА УКРАИНЕ ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ НЕНАВИДЯТ РЕЖИМ В КИЕВЕ, МЫ ДОЛЖНЫ С НИМИ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ, БУДУЩЕЕ ОТНОШЕНИЙ РФ-УКРАИНЫ ЗА НИМИ
ПУТИН: В ОТЛИЧИЕ ОТ УКРАИНЫ, В РФ НЕ ВОЗВОДЯТ НЕОНАЦИСТОВ В РАНГ "НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ"
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