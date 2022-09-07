МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: НА УКРАИНЕ ОГРОМНОЕ ЧИСЛО ЛЮДЕЙ НЕНАВИДЯТ РЕЖИМ В КИЕВЕ, МЫ ДОЛЖНЫ С НИМИ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ, БУДУЩЕЕ ОТНОШЕНИЙ РФ-УКРАИНЫ ЗА НИМИ

ПУТИН: В ОТЛИЧИЕ ОТ УКРАИНЫ, В РФ НЕ ВОЗВОДЯТ НЕОНАЦИСТОВ В РАНГ "НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ"

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