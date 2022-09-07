МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ ДЕЗАВУИРОВАЛ ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕМИЙ В ГУМАНИТАРНОЙ ОБЛАСТИ — ПУТИН

ПУТИН СКАЗАЛ, ЧТО НЕ ПОНИМАЕТ, ЗА ЧТО ОБАМЕ ДАЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА: МНОГО РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

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