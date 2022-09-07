2022-09-07T12:41:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/society/20220907/838037640.html
Путин оценил работу Нобелевского комитета
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. НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ ДЕЗАВУИРОВАЛ ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕМИЙ В ГУМАНИТАРНОЙ ОБЛАСТИ — ПУТИН ПУТИН СКАЗАЛ, ЧТО НЕ ПОНИМАЕТ, ЗА ЧТО ОБАМЕ ДАЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА: МНОГО РЕШЕНИЙ,... ПРАЙМ, 07.09.2022
общество , экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ ДЕЗАВУИРОВАЛ ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕМИЙ В ГУМАНИТАРНОЙ ОБЛАСТИ — ПУТИН
ПУТИН СКАЗАЛ, ЧТО НЕ ПОНИМАЕТ, ЗА ЧТО ОБАМЕ ДАЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА: МНОГО РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
Новость дополняется