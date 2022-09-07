Действия российских властей направлены на защиту народа, заявил Путин
Путин: действия российских властей направлены на защиту народа
Читать 1prime.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Действия России направлены на защиту народа, власть действует исходя из этих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Наша задача заключается в том, чтобы пояснить гражданам позицию РФ, позицию руководства России, наши действия, которые направлены на защиту интересов русского народа и многонационального народа РФ в целом. Мы действуем исключительно исходя из этих соображений", — сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
"И мы видим, что подавляющие число граждан на нашей стороне", — добавил он.
https://1prime.ru/society/20220907/838038907.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.