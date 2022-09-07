ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Действия России направлены на защиту народа, власть действует исходя из этих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Путин прокомментировал высказывания Борреля о России

"Наша задача заключается в том, чтобы пояснить гражданам позицию РФ, позицию руководства России, наши действия, которые направлены на защиту интересов русского народа и многонационального народа РФ в целом. Мы действуем исключительно исходя из этих соображений", — сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.

"И мы видим, что подавляющие число граждан на нашей стороне", — добавил он.