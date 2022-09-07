МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. День народного единства 4 ноября будет правильной датой проведения референдумов в Донбассе и освобожденных территориях Украины, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. В "Единой России" заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР состоятся

Он пояснил, что эта дата всех объединяет в пространство русского мира, о котором мечтают жители указанных выше регионов, поэтому проведение референдумов именно в этот день будет правильным и символичным.

"Эта социология только подтверждает очевидное. "Единая Россия" с первых дней СВО работает на этих территориях. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы… Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань", — заявил он, комментируя результаты социологических исследований о готовности жителей Донбасса и освобожденных территорий принять участие в референдуме и стать частью России.

"А Русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность", — заключил Турчак.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум в регионе может пройти, скорее всего, в сентябре. "По нашей готовности, примерно, это будет первая половина осени. Скорее всего, в сентябре", — сказал он телеканалу "Россия 24".

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что референдум пройдет в очном формате, электронный вариант голосования рассматривается, но говорить об этом пока преждевременно.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в регионе пройдет референдум о вхождении в состав России. "Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области", — сказал он.

По его мнению, регион, скорее всего, пойдет по пути Крыма. "Есть история ДНР, ЛНР, но Крым как раз самый лучший момент возврата в родную гавань. Поэтому Херсонщина пойдет, скорее всего, по пути Крыма", — отметил Стремоусов.