МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Идея Банка России создать фонд компенсации потерь частных инвесторов с замороженными Западом активами требует обсуждения, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Банк России оценил покупку физлицами китайских и гонконгских акций

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее в четверг заявила, что регулятор обсуждает создание такого фонда, который наполнялся бы доходами от активов нерезидентов, замороженных в России.

"Доходы, которые поступают на счет С по ценным бумагам: дивиденды, купоны к погашению. Идея… Центральный банк, вы слышали, ее продвигает, но она, на мой взгляд, требует обсуждения", — сказал Моисеев в кулуарах Мосфинфорума.