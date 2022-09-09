МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Москве и Центральной части России. "Ростелеком" подготовил инфраструктуру для онлайн-голосования 9-11 сентября

Единый день голосования в России пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить три дня — с 9 по 11 сентября.

Москва — один из регионов, где проходит трехдневное голосование. В этом году избираются муниципальные депутаты в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов. По городу будет работать 3261 избирательный участок. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не будет. Как и в прошлые годы, москвичи смогут проголосовать не только очно на участках, но и электронно в любой из трех дней, подавать заявление для этого не требуется.

Также в это же время избирательные участки открылись в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. В этом году там будут выбирать губернаторов. В Ярославской области избиратели также смогут проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования.