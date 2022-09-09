МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы с 6 утра, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев. Участки для голосования на выборах открылись в Центральной части России

"Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 6 утра их было более 350", — рассказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба.

В штабе отметили, что система успешно отражает все попытки взлома.

По словам Ковалева, технических сбоев в УИКах Москвы не зафиксировано. Он отметил, что все участки в столице открылись в 8 утра. Сто процентов наблюдателей на участках отметились, используя мобильное приложение "Мобильный наблюдатель".

"Сбоев сейчас не зафиксировали, все видеокамеры работают на участках, у нас иногда утром возникает вопрос, когда утром наблюдаем за выборами, что какая-то из камер установлена не так, не попадает ящик для голосования в обзор видеокамеры. В этом году таких проблем нет", — сказал он.

По его словам, проблемы с заходом на сайт голосования могут возникнуть из-за нескольких факторов, например, из-за использования средств для посещения запрещённых социальных сетей или публичной сети Wi-Fi.

Муниципальные выборы проходят в Москве в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок — с 9 по 11 сентября.