МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Правительство Латвии решило ограничить въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, заявил министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. Пушков рассказал, чем обернется для стран Балтии запрет на въезд россиян

"Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы", — написал глава латвийского МИД в Twitter.

Ранее Ринкевич сообщал о достижении договоренности министрами иностранных дел Евросоюза принимать решение о въезде россиян на национальном уровне. По его словам, аннулировать одним решением 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России, "невозможно ни юридически, ни технически", к тому же "не все из этих 12 миллионов должны быть отозваны", поэтому Латвия вместе с другими странами будет синхронизировать решения и время их вступления в силу. При этом его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис отметил, что на поиск решений может уйти несколько недель.

В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны сообщества достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.

Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.

Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.