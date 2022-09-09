МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, приветствуя организаторов и участников литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства", что важно расширять доступ к правдивой информации о прошлом. Путин отметил динамичное развитие отношений России и Таджикистана

"Приветствую вас по случаю запуска нового литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства", призванного представить широкой читательской аудитории серию книг, повествующих о важнейших событиях единой истории России и Беларуси", — сказано в телеграмме, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин отметил, что в эпоху, когда историю пытаются исказить и переписать в политических целях, важно расширять доступ к правдивой информации о прошлом, стараться сохранять и передавать следующим поколениям память "о ратных подвигах наших предков", а также об их достижениях в науке, культуре, искусстве и других сферах.

"Именно поэтому проект, реализуемый под эгидой Постоянного комитета Союзного государства, имеет большое просветительское значение и, конечно, послужит упрочению братской дружбы и духовного единства, испокон века связывающих народы России и Беларуси. Искренне желаю организаторам и участникам сегодняшнего мероприятия успехов, счастья и благополучия", — резюмировал российский лидер.