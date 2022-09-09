США "замучаются пыль глотать" при реформировании СБ ООН, заявил Медведев
Медведев: США "замучаются пыль глотать", если попытаются взломать полномочия членов Совбеза ООН
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. США, если предпримут попытку реформировать Совбез ООН, "замучаются пыль глотать", заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН планируют поднять тему реформы Совета безопасности.
Медведев, комментируя намерения Белого дома, написал в мессенджере Telegram, что американцы "намедни выступили за некие "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения "статус-кво".
"Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", — отметил заместитель руководителя Совбеза России.
https://1prime.ru/society/20220909/838064196.html
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