МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. США, если предпримут попытку реформировать Совбез ООН, "замучаются пыль глотать", заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. США продлили лицензию на налоговые операции в России до 7 декабря

Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и американская постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН планируют поднять тему реформы Совета безопасности.

Медведев, комментируя намерения Белого дома, написал в мессенджере Telegram, что американцы "намедни выступили за некие "компромиссы в реформировании" Совета Безопасности ООН и отказ от сохранения "статус-кво".

"Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать. Иначе ООН постигнет судьба обанкротившейся Лиги Наций", — отметил заместитель руководителя Совбеза России.