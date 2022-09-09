МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Совет Евросоюза окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, следует из распространенного заявления Совета. СМИ: в ЕС опасаются прекращения поставок газа из России при ограничении цен

"Ожидается, что решение будет опубликовано в официальном журнале 9 сентября 2022 года. Оно будет применяться с 12 сентября 2022 года", — говорится в документе.

Отмечается, что визы российским гражданам будут выдавать по общим правилам: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.