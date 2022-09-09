Евросоюз приостановит упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября
Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке облегченного визового режима с Россией
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Совет Евросоюза окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, следует из распространенного заявления Совета.
"Ожидается, что решение будет опубликовано в официальном журнале 9 сентября 2022 года. Оно будет применяться с 12 сентября 2022 года", — говорится в документе.
Отмечается, что визы российским гражданам будут выдавать по общим правилам: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
https://1prime.ru/society/20220909/838064437.html
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