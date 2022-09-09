МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Карл III будет официально провозглашен королем Соединенного королевства в субботу, 10 сентября, сообщила газета Times. Умерла королева Елизавета II

Ранее издание опубликовало информацию, что церемония состоится в пятницу.

По данным газеты, в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Около 12:00 по местному времени должна состояться состоится его встреча с британским премьер-министром Лиз Трасс.

Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет 8 сентября.