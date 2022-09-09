СМИ: Карла III официально провозгласят королем Британии в субботу
СМИ: Карл III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Карл III будет официально провозглашен королем Соединенного королевства в субботу, 10 сентября, сообщила газета Times.
Ранее издание опубликовало информацию, что церемония состоится в пятницу.
По данным газеты, в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Около 12:00 по местному времени должна состояться состоится его встреча с британским премьер-министром Лиз Трасс.
Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет 8 сентября.
https://1prime.ru/society/20220909/838065018.html
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