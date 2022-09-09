МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О РЕШЕНИИ ПРИБАЛТИКИ ПО ОТКАЗУ ВО ВЪЕЗДЕ РОССИЯНАМ: СТРАНЫ ЗАНЯЛИ КРАЙНЮЮ ПОЗИЦИЮ, ОТВЕТ БУДЕТ, ГЛАВНОЕ — ЭТО НЕ НАВРЕДИТЬ ИНТЕРЕСАМ РФ
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https://1prime.ru/society/20220909/838065654.html
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О РЕШЕНИИ ПРИБАЛТИКИ ПО ОТКАЗУ ВО ВЪЕЗДЕ РОССИЯНАМ: СТРАНЫ ЗАНЯЛИ КРАЙНЮЮ ПОЗИЦИЮ, ОТВЕТ БУДЕТ, ГЛАВНОЕ — ЭТО НЕ НАВРЕДИТЬ ИНТЕРЕСАМ РФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220909/838065654.html
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