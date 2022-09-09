2022-09-09T12:43:00+03:00

2022-09-09T12:52:27+03:00

2022-09-09T12:43:00+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20220909/838065654.html

Песков оценил решение Прибалтики ограничить въезд россиянам

Общество

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПЕСКОВ О РЕШЕНИИ ПРИБАЛТИКИ ПО ОТКАЗУ ВО ВЪЕЗДЕ РОССИЯНАМ: СТРАНЫ ЗАНЯЛИ КРАЙНЮЮ ПОЗИЦИЮ, ОТВЕТ БУДЕТ, ГЛАВНОЕ — ЭТО НЕ НАВРЕДИТЬ ИНТЕРЕСАМ РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 09.09.2022

общество , новости

https://1prime.ru/images/83269/82/832698269.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83269/82/832698269.jpg

https://1prime.ru/images/83269/82/832698268.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83269/82/832698268.jpg

https://1prime.ru/images/83269/82/832698256.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83269/82/832698256.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60