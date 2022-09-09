МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Москва после заявлений еврокомиссара о введении ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и решит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что Европейский совет примет ее идею "полностью заморозить туристические визы для россиян".

"Проанализируем конкретные шаги и решим", — прокомментировал ее предложение пресс-секретарь президента России.