Песков прокомментировал введение ЕС ограничений на туристические визы
Песков заявил, что Россия проанализирует ответные шаги на ограничения ЕС на туристические визы
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Москва после заявлений еврокомиссара о введении ограничений на туристические визы для россиян проанализирует конкретные шаги и решит, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что Европейский совет примет ее идею "полностью заморозить туристические визы для россиян".
"Проанализируем конкретные шаги и решим", — прокомментировал ее предложение пресс-секретарь президента России.
https://1prime.ru/society/20220909/838066650.html
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