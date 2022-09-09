МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил рассмотреть вопрос об обеспечении жильем военнослужащих. Путин оценил результаты Восточного экономического форума

"У нас сегодня очень важный вопрос по обеспечению жильем военнослужащих вооруженных сил РФ и других войск, воинских формирований", — сказал он.