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Путин призвал рассмотреть вопрос обеспечения военных жильем
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. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил рассмотреть вопрос об обеспечении жильем военнослужащих. "У нас сегодня очень важный вопрос... ПРАЙМ, 09.09.2022
общество , экономика, новости, владимир путин, совбез рф, военнослужащие, жилье
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил рассмотреть вопрос об обеспечении жильем военнослужащих.
"У нас сегодня очень важный вопрос по обеспечению жильем военнослужащих вооруженных сил РФ и других войск, воинских формирований", — сказал он.