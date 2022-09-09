МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. ЦИК зафиксировал самую высокую явку в первый день голосования в России на выборах губернатора Тамбовской области в 26,21% по состоянию на 21.00 по московскому времени, следует из сообщения Telegram-канала Центральной избирательной комиссии России. Товарооборот России и Таджикистана в первом полугодии вырос почти на 20%

По данным Центризбиркома на 21.00 по московскому времени, явка на выборах глав регионов в Карелии составила 9,58%, в Удмуртии — 13,88%, во Владимирской области — 11,21%, Калининградской — 12,46%, Новгородской — 11,43%, Рязанской — 17,75%, Саратовской области — 20,93%, лидер — Тамбовская область — 26,21%, самая низкая явка — в Ярославской области, 6,87%.

Явка на выборах законодательных собраний субъектов России составила 13,88% в Удмуртии, 19,49% в Краснодарском крае, в Пензенской области — 21,81%, Саратовской — 20,93%, Сахалинской — 13,06%, следует из сообщения.

На выборах депутатов административных центров регионов явка составила 28,34% в Черкесске, 21,86% в Кызыле, 4,06% в Барнауле, в Курске — 4,09%, Пскове — 4,12%, 4,24% в Ярославле, указывает ЦИК.

"Данные представлены без учета дистанционного электронного голосования", — добавили в сообщении.

Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.