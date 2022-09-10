Дипломат оценил вероятность лишения России права вето в Совбезе ООН
Дипломат Полянский: механизма отбора у России права вето в Совбезе ООН не существует
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. На сегодняшний день не существует механизма лишения России права вето в Совете безопасности ООН, заявил в эфире "Россия 1" заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский.
"Нет такого механизма, нужно подрывать основы ООН, фактически выстраивать ее заново тогда, без России", — сказал дипломат.
При этом он подчеркнул, что даже не может себе представить, "как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают".
https://1prime.ru/society/20220910/838073454.html
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