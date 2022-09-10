МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. На сегодняшний день не существует механизма лишения России права вето в Совете безопасности ООН, заявил в эфире "Россия 1" заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский. США "замучаются пыль глотать" при реформировании СБ ООН, заявил Медведев

"Нет такого механизма, нужно подрывать основы ООН, фактически выстраивать ее заново тогда, без России", — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что даже не может себе представить, "как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений, это все понимают".