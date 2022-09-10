МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве, используя систему электронного голосования.

Он назвал электронное голосование очень удобной и надежной формой участия в выборах.

"Дорогие друзья, 11 сентября — Единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее, дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться, рекомендую", — сказал Путин.

"В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор", — отметил президент.

Трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов стартовало в Москве в пятницу и продлится до воскресенья. В этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований Москвы в течение трех дней — с 9 по 11 сентября, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 каждый день. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно.