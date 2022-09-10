МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Король Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании в субботу на совете престолонаследия. Умерла королева Елизавета II

Прокламация о его официальном провозглашении была подписана некоторыми высокопоставленными лицами, в том числе принцем Уильямом, королевой-консортом, лордом-председателем совета престолонаследия Пенни Мордонт, а также архиепископом Кентерберийским и другими.

Трансляцию вёл телеканал Sky News.

Принц Чарльз стал новым королем Британии в минувший четверг сразу же смерти его матери королевы Елизаветы II. Однако процесс официальной передачи трона прошёл в субботу на совете престолонаследия, который обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание было немного отложено, поскольку о смерти королевы стало известно вечером.

Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.