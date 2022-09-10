МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Москва органично соединила вековую историю, энергию молодости и высокотехнологичные решения, заявил президент России Владимир Путин, поздравив жителей и гостей столицы с 875-летием города. Путин поздравил Карла III с его вступлением на британский престол

"С праздником, с днём Москвы, с 875-летием нашей столицы! Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни, с очарованием уютных парков, переулков и улиц и с насыщенностью деловых и культурных событий", — сказал Путин, выступая в Зарядье на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города.

По его словам, Москва удачно соединила в себе вековую мудрость и энергию молодости, свою славную историю и самые передовые решения новой высокотехнологической эпохи.