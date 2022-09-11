Карл III официально провозглашен королем Австралии
Король Великобритании Карл III официально провозглашен новым правящим монархом Австралии
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III официально провозглашен новым правящим монархом Австралии, сообщил телеканал ABC.
"В связи с кончиной нашей прекрасной и славной королевы Елизаветы II, корона единолично и по праву перешла принцу Карлу Филипу Артуру Георгу. Да будет король Карл III долгие и счастливые годы править нами. С сердечной и смиренной привязанностью мы обещаем ему веру и верность", — сказал генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли.
Помимо генерал-губернатора, провозглашение подписал премьер-министр Энтони Альбанезе.
Британский телеканал Sky News сообщает, что премьер обещал не проводить в течение своего первого срока референдум о том, должна ли Австралия стать республикой.
Ранее Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.
https://1prime.ru/society/20220911/838076995.html
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