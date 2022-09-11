МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III официально провозглашен новым правящим монархом Австралии, сообщил телеканал ABC.

"В связи с кончиной нашей прекрасной и славной королевы Елизаветы II, корона единолично и по праву перешла принцу Карлу Филипу Артуру Георгу. Да будет король Карл III долгие и счастливые годы править нами. С сердечной и смиренной привязанностью мы обещаем ему веру и верность", — сказал генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли. Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании

Помимо генерал-губернатора, провозглашение подписал премьер-министр Энтони Альбанезе.

Британский телеканал Sky News сообщает, что премьер обещал не проводить в течение своего первого срока референдум о том, должна ли Австралия стать республикой.

Ранее Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.

Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III.