МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В Германии отмечают стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов, сообщило в воскресенье издание Welt am Sonntag. Die Welt: Европу постигнет судьба Древнего Рима

"За последние несколько месяцев федеральная полиция в очередной раз выявила значительно больше незаконных въездов в Германию", — сообщает газета со ссылкой на конфиденциальный документ органов безопасности ФРГ.

В то время как в январе в ФРГ нелегально въехало 4400 человек, в июле это число выросло до 6900 человек. Всего за первое полугодие этого года уже выявлено 36 100 несанкционированных въездов, что на 47% больше, чем в предыдущем году, отмечает издание.

При этом настоящее число нелегальных мигрантов по всей Европе выше официальных данных, так как на границах с балканскими странами проводятся лишь выборочные проверки, отмечает Welt am Sonntag.

"Увеличение числа также связано с текущим послаблением ограничений на поездки в Европу, связанных с пандемией", — заявили газете в министерстве внутренних дел Германии.

Наиболее частым происхождением мигрантов являются такие страны, как Сирия, Афганистан, Турция, Ирак и Тунис.