Welt am Sonntag: полиция Германии отметила рост числа прибывающих нелегальных мигрантов
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. В Германии отмечают стремительный рост числа прибывающих нелегальных мигрантов, сообщило в воскресенье издание Welt am Sonntag.
"За последние несколько месяцев федеральная полиция в очередной раз выявила значительно больше незаконных въездов в Германию", — сообщает газета со ссылкой на конфиденциальный документ органов безопасности ФРГ.
В то время как в январе в ФРГ нелегально въехало 4400 человек, в июле это число выросло до 6900 человек. Всего за первое полугодие этого года уже выявлено 36 100 несанкционированных въездов, что на 47% больше, чем в предыдущем году, отмечает издание.
При этом настоящее число нелегальных мигрантов по всей Европе выше официальных данных, так как на границах с балканскими странами проводятся лишь выборочные проверки, отмечает Welt am Sonntag.
"Увеличение числа также связано с текущим послаблением ограничений на поездки в Европу, связанных с пандемией", — заявили газете в министерстве внутренних дел Германии.
Наиболее частым происхождением мигрантов являются такие страны, как Сирия, Афганистан, Турция, Ирак и Тунис.
https://1prime.ru/society/20220911/838077452.html