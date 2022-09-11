МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Экспертный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с мониторинговой группой Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выявил только шесть нарушений из 24 тысяч сообщений, рассказал член СПЧ Александр Брод в ходе брифинга экспертного центра НОМ. Путин проголосовал на выборах в Москве

"На данный момент на Карту НОМ поступило порядка 24 тысяч сообщений. Информация позволяет сделать вывод, что избирательные процедуры проходят без грубых нарушений и срывов… Всего за три дня голосования выявили шесть нарушений, которые на данный момент подтверждены", — отметил он.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием выбираются 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.