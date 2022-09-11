Наблюдатели выявили только шесть нарушений на выборах
Член СПЧ Брод: наблюдатели выявили только шесть нарушений на выборах за три дня голосования
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Экспертный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с мониторинговой группой Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выявил только шесть нарушений из 24 тысяч сообщений, рассказал член СПЧ Александр Брод в ходе брифинга экспертного центра НОМ.
"На данный момент на Карту НОМ поступило порядка 24 тысяч сообщений. Информация позволяет сделать вывод, что избирательные процедуры проходят без грубых нарушений и срывов… Всего за три дня голосования выявили шесть нарушений, которые на данный момент подтверждены", — отметил он.
Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием выбираются 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://1prime.ru/society/20220911/838078009.html
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