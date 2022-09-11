МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Центризбирком России опубликовал первые данные с выборов в регионах. Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС

Временно исполняющий обязанности главы Томской области Владимир Мазур набрал 80,4% голосов (обработано 2,22% протоколов), глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует с 85,42% голосов (обработано 14,61% протоколов), партия "Единая Россия" заняла лидирующую позицию с 48,54% на выборах депутатов сахалинской областной думы (обработано 16,55% протоколов).

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.