МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Нарушений, способных повлиять на выборы на текущий момент, не зарегистрировано, всего поступило около 80 сообщений о нарушениях, сообщил представитель МВД России Михаил Давыдов. ЦИК опубликовал первые данные с выборов в регионах

"Значимых проблемных каких-то вопросов, нерешенных ситуаций, связанных с выборами, на текущий момент не имеется", — сказал Давыдов журналистам в ЦИК.

Давыдов отметил, что сейчас в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и ряде субъектов Приморского федерального округа голосование уже закончено.

"Нарушений, способных повлиять на итоги выборов на избирательных участках, на текущий момент не зарегистрировано", — добавил он.

По его словам, с момента открытия избирательных участков в органы внутренних дел поступило более 80 сообщений о нарушениях, связанных с проведением выборов.

Всего же, отметил он, с начала избирательной компании, с июля месяца, зарегистрировано около 2000 сообщений.