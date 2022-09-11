МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков лидирует на выборах главы региона с 93,37% голосов после обработки 0,30% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК России. МВД не зарегистрировало нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов

Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,30% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 93,37% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) — 2,31%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) — 1,44%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") — 1,15%.

Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 0,86%.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.