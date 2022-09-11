МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 60,92% голосов после обработки 0,09% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК России. Малков лидирует на выборах губернатора Рязанской области

По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,09% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 60,92% голосов, Александр Сыров от КПРФ — 13,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР — 18,39%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" — 6,9%.

Депутат Белоусов после регистрации был приговорен к 10 годам колонии за взяточничество. После этого председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что пока нет оснований для снятия Белоусова с выборов.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.