МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин лидирует на выборах губернатора с 76,44% голосов после обработки 0,11% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК России. Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 86,09% голосов

Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,11% протоколов Бусаргин ("Единая Россия") набирает 76,44% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ — 13,70%, Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 4,31%, экс-депутат Саратовской городской думы, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" — 2,01%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР — 1,72%.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.