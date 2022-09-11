МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. По всей стране завершилось голосование на выборах в Единый день голосования, все избирательные комиссии вводят протоколы в ГАС "Выборы", сообщили в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии России.

Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве

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"Голосование завершилось по всей стране, избирательные комиссии вводят протоколы в ГАС "Выборы", счетчики в Информцентре переключаются в режим "Предварительные итоги голосования", — говорится в сообщении.

По результатам подсчета в России изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров, а также множество выборных муниципальных должностей в 82 регионах.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.