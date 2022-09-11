МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев лидирует на выборах главы региона с 70,31% после обработки 0,2% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области

Согласно первым данным, на выборах главы Республики Марий Эл обработано 0,2% протоколов. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев набирает 70,31% голосов избирателей, Наталья Глущенко ("Справедливая Россия") — 11,58% голосов, Антон Мирбадалев (ЛДПР) — 11,46%, Валентина Злобина ("Партия пенсионеров") — 3,13%.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.