МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лидирует на выборах главы региона с 65,43% голосов после обработки 50,72% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК России. В республики Марий Эл лидирует Зайцев с 70,31% голосов

Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 50,72% протоколов Куйвашев ("Единая Россия") набирает 65,43% голосов, Александр Каптюг (ЛДПР) — 3,23%, Александр Ивачев (КПРФ) — 13,17%, Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 9,19%, Александр Демин ("Новые люди") — 6,60%.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров