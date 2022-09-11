МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур побеждает с 84,61% после обработки 99,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России. Куйвашев набирает 65,43% на выборах свердловского губернатора

Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 99,48% протоколов Мазур ("Единая Россия") набирает 84,61% голосов, Галина Немцева ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 6,06%, Андрей Петров (КПРФ) — 5,45%, Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,17%.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров