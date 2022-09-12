МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Евросоюз с понедельника, 12 сентября, полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года. Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией

На практике приостановка соглашения означает, что к гражданам России, собирающимся посетить страны ЕС, будут применяться общие правила выдачи виз для выходцев из третьих государств. В частности, стоимость визы возрастет с 35 до 80 евро, аппликанту потребуются предоставить расширенный список документов, максимальное время рассмотрения запроса увеличится вплоть до 45 дней.

Выдача или отказ в визе являются прерогативой каждого конкретного государства, но Еврокомиссия подготовила общие рекомендации для консульских учреждений стран ЕС по визовой политике в отношении россиян после 12 сентября.

В документе говорится, что рассмотрение заявок от граждан РФ на визы в ЕС с туристическими целями должно осуществляться в неприоритетном режиме. То есть потенциальным туристам будут назначать даты рассмотрения заявок в последнюю очередь. При этом приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.

Еврокомиссия также рекомендует странам ЕС не выдавать гражданам РФ многократные визы с длительным сроком действия. По мнению ЕК, граждане России могут более не соответствовать условиям для въезда на территорию ЕС в долгосрочной перспективе. В ЕК указали, что в таких случаях предпочтение стоит отдавать однократным визам и визам с более коротким сроком действия.

Ранее в большинстве случаев гражданам России выдавали многократные визы для посещения шенгенского пространства.

В ЕК также пояснили, что новый порядок предусматривает возможность консультации государства ЕС, к которому обратились за разрешением на въезд, с другими странами ЕС, возможно, имеющими возражения по въезду конкретных граждан России. В этом случае возможна выдача визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.

Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон также призвала страны ЕС рассмотреть вопрос о том, должны ли уже выданные гражданам России визы оставаться действительными в новых условиях. По ее данным, в настоящее время остается менее миллиона действующих виз на руках у россиян.

Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз между Россией и Евросоюзом. По соглашению были снижены визовые сборы, упрощены правила получения мультивиз, сокращен перечень необходимых документов и упразднены визы для дипломатов.

В конце февраля 2022 года ЕС уже фактически частично приостановил действие соглашения об облегченном визовом режиме, отменив преференции для российских дипломатов и других чиновников, а также представителей российского бизнеса. Но тогда в ЕС подчеркивалось, что эти ограничения ни в коем случае не затрагивают интересы обычных россиян. Согласно статистическим данным ЕС, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенских виз именно гражданам России.

Эти показатели снизились в период пандемии коронавируса из-за фактического закрытия границ для туристов. Так, в 2021 году за визами в страны ЕС обратились более 536 тысяч граждан РФ, 95,8% запросов были удовлетворены. В докризисный 2019 год в России было подано более 4 миллионов заявок на получение шенгенских виз, на более чем 98% запросов был получен позитивный ответ.

Главы МИД стран ЕС по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Согласно процедуре, после принятия политического решения Еврокомиссия выработала и представила практические предложения, которые в минувшую среду утвердили постоянные представители стран ЕС. В пятницу решение было утверждено на министерском уровне и опубликовано в официальном журнале Евросюза.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что не будет рекомендовать отвечать взаимностью на вводимые Евросоюзом ограничения по выдаче шенгенских виз для россиян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала саморазрушительным решение европейских стран приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян. Москва может ответить асимметрично на визовые ограничения ЕС, практические меры будут приняты, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.