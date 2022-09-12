МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах главы республики с 82,26% голосов после обработки 97,4% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК РФ. На прошлых выборах главы региона в 2017 году врио главы республики Александр Евстифеев ("Единая Россия") набрал 88,27% голосов избирателей. Участвовавшая в выборах Глущенко, занявшая 3 место, набрала 3,48% голосов, Злобина, занявшая 4 место, — 1,76% голосов. В России завершилось голосование на всех выборах

Врио главы Томской области Владимир Мазур побеждает на выборах губернатора региона с 84,94% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком в своем Telegram-канале. Согласно опубликованным данным, после обработки 100% протоколов Мазур ("Единая Россия") набирает 84,94% голосов, юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 2,11%, депутат Томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") — 6,08%, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) — 5,31%.

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров лидирует на выборах губернатора с 84,96% голосов после обработки 99,21% протоколов, сообщили в пресс-службе избирательной комиссии области. Андрей Жидков набрал 6,77%, Павел Плотников — 3,31%, Олег Морозов — 2,41% и Сергей Малинкович — 1,54%. Андрей Жидков набрал 6,77%, Павел Плотников — 3,31%, Олег Морозов — 2,41% и Сергей Малинкович — 1,54%.

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 72,13% голосов после обработки 95% протоколов. Согласно данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Кировской области обработано 94,96% протоколов. Соколов ("Единая Россия") набирает 72,13% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) — 13,34 голосов, Владимир Понарьев (ЛДПР) — 6,02%, Федор Лугинин (партия "Родина") — 4,64%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") — 1,54%.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствует данные на табло в облизбиркоме. Кандидат от КПРФ Михаил Парамонов набрал 6,14%, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов — 4,17%, представитель партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов — 3,42%, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев — 2,09%.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков победил на выборах главы региона с 84,55% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные региональной избирательной комиссии. Согласно данным на табло в облизбиркоме, после обработки 100% протоколов Малков (от "Единой Россией") набирает 84,55% голосов, Денис Сидоров (от КПРФ) — 5,68%, Дмитрий Репников (от ЛДПР) — 3,60%, Наталья Рубина (от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость") — 2,68%, Григорий Парсентьев (от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") — 2,21%.