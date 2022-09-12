МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,23% после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 86,23%, Виктор Малышенко (КПРФ) — 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) — 2,66%, Семен Матхеев ("Новые люди") — 2,35%. Определились победители на выборах глав пяти регионов

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 64,37% голосов, Александр Сыров от КПРФ — 19,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР — 9,79%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" — 3,31%.