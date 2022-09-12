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Общественный штаб не выявил серьезных нарушений на выборах в Москве
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Голосование в Москве прошло в штатном режиме, серьезных нарушений выявлено не было, сообщил в своем телеграм-канале общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. "Выборы... ПРАЙМ, 12.09.2022
общество , новости, выборы, москва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Голосование в Москве прошло в штатном режиме, серьезных нарушений выявлено не было, сообщил в своем телеграм-канале общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.
"Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло", — отмечается в публикации.
Уточняется, что за три дня эксперты зафиксировали 20 тысяч попыток хакерских атак, однако они не оказали влияния на функционирование систем.
В штабе отметили, что обработка последних данных подходит к концу, после чего будут оглашены официальные результаты выборов.
Трехдневные выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Жители 14 регионов выбирали губернаторов, при этом в восьми субъектах проголосовать можно было в онлайн-формате.