МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Голосование в Москве прошло в штатном режиме, серьезных нарушений выявлено не было, сообщил в своем телеграм-канале общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. МВД не зарегистрировало нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов

"Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло", — отмечается в публикации.

Уточняется, что за три дня эксперты зафиксировали 20 тысяч попыток хакерских атак, однако они не оказали влияния на функционирование систем.

В штабе отметили, что обработка последних данных подходит к концу, после чего будут оглашены официальные результаты выборов.

Трехдневные выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Жители 14 регионов выбирали губернаторов, при этом в восьми субъектах проголосовать можно было в онлайн-формате.