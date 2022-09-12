МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Голосование в Москве прошло в штатном режиме, серьезных нарушений выявлено не было, сообщил в своем телеграм-канале общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Здание Главного управления внутренних дел по городу Москве

МВД не зарегистрировало нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов

"Выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло", — отмечается в публикации.

Уточняется, что за три дня эксперты зафиксировали 20 тысяч попыток хакерских атак, однако они не оказали влияния на функционирование систем.

В штабе отметили, что обработка последних данных подходит к концу, после чего будут оглашены официальные результаты выборов. 

Трехдневные выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Жители 14 регионов выбирали губернаторов, при этом в восьми субъектах проголосовать можно было в онлайн-формате.