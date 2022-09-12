МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. РОССИЯ НЕ БУДЕТ СПЕШИТЬ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ОТВЕТНЫХ МЕР НА ВИЗОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЕС — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220912/838086209.html
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. РОССИЯ НЕ БУДЕТ СПЕШИТЬ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ОТВЕТНЫХ МЕР НА ВИЗОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЕС — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220912/838086209.html
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