МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Франция продолжит выдавать гражданам России краткосрочные визы, однако увеличит визовый сбор и сроки рассмотрения запросов, говорится в сообщении в Telegram канале французского посольства. Замглавы МИД рассказал об ответных мерах на визовые ограничения ЕС

На сайте посольства отмечается, что ранее действие соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС было приостановлено.

"Франция продолжит выдавать краткосрочные визы, но условия их получения были изменены", — говорится в сообщении.

Так, "визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех". Кроме того, "рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия". Также указывается, что "данное решение не касается долгосрочных виз".