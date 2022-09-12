МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минстрой России, разработавший проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий по оплате услуг ЖКХ для отдельных категорий россиян, не предлагает списывать долги за жилищно-коммунальные услуги, сообщила пресс-служба ведомства. "Яндекс" начал переключать пользователей на новый поисковик

Как ранее сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Минстрой разработал проект постановления по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Документ, в частности, предлагает разрешить получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) при наличии задолженности, возникшей по причинам стационарного лечения, смерти близких родственников или из-за задержки зарплаты. При этом положений о списании имеющейся задолженности проект не содержит.

"Несмотря на распространяемую в сети и СМИ информацию, в настоящее время инициативы и положения о списании долгов за ЖКУ в проект постановления не включены", — цитирует пресс-служба замглавы Минстроя Алексея Ересько.

Кроме того, документом предлагается установление различных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в соответствии с уровнем дохода семьи.

"Сегодня 34 региона уже пошли по этому пути, значительно повысив адресность господдержки в части оплаты коммунальных услуг. Работа над формированием проекта постановления еще продолжается, в настоящее время он находится на рассмотрении в правительстве", — приводит пресс-служба комментарий Ересько.