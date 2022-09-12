БРЮССЕЛЬ, 12 сен — ПРАЙМ. Отношения России и Евросоюза уже не вернутся к докризисному состоянию, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. МИД заявил об отказе ЕС снимать ограничения на поставку продукции из России

"Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития", — сказал он.

В то же время он полагает, что отношения когда-нибудь предстоит восстанавливать, "но тогда это будут, может быть, более прагматичные отношения, ориентированные на конкретный результат в большей степени, нежели громкие лозунги и взаимные пожелания".

"Я вынужден констатировать, что уровень политических дискуссий, которые здесь идут, дискурса — он сильно измельчал", — добавил Чижов.

Российский постпред также сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.

"Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС", — добавил он, не назвав имя преемника.

"Могу сказать, что в ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать", — отметил Чижов.

По его словам, ЕС на мировой арене "упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии". Фактически, ЕС превращается в "экономический придаток НАТО", подчеркнул он.