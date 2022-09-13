МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Боевое столкновение произошло на армяно-азербайджанской границе, среди личного состава вооруженных сил Азербайджана есть потери, сообщило минобороны республики. Мишустин позитивно оценил темпы роста товарооборота России и Азербайджана

Ранее минобороны Армении заявило об обстрелах в ночь на вторник территории страны близ границы азербайджанскими вооруженными силами с применением артиллерии и беспилотников.

"Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на дашкесанском, кельбаджарском и лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы… Произошло боевое столкновение. Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер (Варденис — ред.), Истису (Джермук), Гаракильсе (Сисиан) и Горус (Горис) из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, подразделениями азербайджанской армии "принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений".

Также оборонное ведомство Азербайджана заявило о наличии потерь в живой силе и боевой технике вооруженных сил Армении.

По данным министерства, в целом за последний месяц "обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер".