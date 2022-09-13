МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского правительства. В Азербайджане сообщают о боестолкновении на границе с Арменией

Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских воск на границе, произошло боестолкновение, ВС Азербайджана понесли потери.

"Премьер-министр представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Пашинян назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники договорились поддерживать оперативную связь.