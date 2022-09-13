Путин обсудил по телефону с Пашиняном ситуацию на границе с Азербайджаном
Власти Армении: Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию на границе с Азербайджаном
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских воск на границе, произошло боестолкновение, ВС Азербайджана понесли потери.
"Премьер-министр представил подробности начавшихся в полночь провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана по отношению к суверенной территории Армении, которые сопровождались обстрелами из артиллерийского и крупнокалиберного огнестрельного оружия. Пашинян назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества", — говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники договорились поддерживать оперативную связь.
https://1prime.ru/society/20220913/838092477.html
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