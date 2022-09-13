МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Председатель открывающейся 13 сентября 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Чаба Короши высказался за реформирование ООН. Обращение Короши опубликовано на YouTube-канале UnitedNations. В ООН выразили беспокойство из-за энергетической политики европейских стран

Короши заявил о необходимости реформирования и трансформирования ООН, включая Генассамблею. При этом он подчеркнул, что сотрудничество следует укреплять через доверие.

"Девиз моего председательства будет: решения через солидарность, устойчивость и науку", — провозгласил глава ГА ООН.

Вместе с тем он отметил, что его роль будет заключаться повышении эффективности работы ГА ООН. В частности, Короши наметил проводить интегрированную повестку мира и безопасности, прав человека и устойчивости.