Новый глава Генассамблеи ООН поддержал реформирование организации
Новый глава Генассамблеи ООН Короши заявил о необходимости реформирования организации
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Председатель открывающейся 13 сентября 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Чаба Короши высказался за реформирование ООН. Обращение Короши опубликовано на YouTube-канале UnitedNations.
Короши заявил о необходимости реформирования и трансформирования ООН, включая Генассамблею. При этом он подчеркнул, что сотрудничество следует укреплять через доверие.
"Девиз моего председательства будет: решения через солидарность, устойчивость и науку", — провозгласил глава ГА ООН.
Вместе с тем он отметил, что его роль будет заключаться повышении эффективности работы ГА ООН. В частности, Короши наметил проводить интегрированную повестку мира и безопасности, прав человека и устойчивости.
https://1prime.ru/society/20220913/838092551.html
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