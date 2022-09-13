МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. США считают, что недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад, что делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В США назвали ответ Ирана на предложения по СВПД "не обнадеживающим"

"То, что мы наблюдали за последнюю неделю, в частности, ответ Ирана на предложение Евросоюза, является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными", — сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом.

По мнению главы американской дипломатии, из-за позиции Тегерана в настоящий момент затруднительно говорить о каких-либо возможных сроках восстановления сделки по иранской ядерной программе.

"Я не могу назвать вам сроки, а лишь скажу, что Иран, по видимости, не желает или не способен предпринять шаги, необходимые для достижения договоренности, а также продолжает навязывать не относящуюся к теме переговоров повестку", — добавил Блинкен.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.