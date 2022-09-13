МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Около 23% опрошенных россиян связаны с креативными индустриями, из них 19% работают в креативных отделах на производствах, 13% – в IT, столько же – в сфере культуры и искусств, говорится в проведенном Rambler&Co исследовании, результаты которого есть у РИА Новости. Эксперты выяснили, какие IT-специалисты наиболее востребованы в России

"Деятельность почти четверти (23%) опрошенных россиян связана с креативными индустриями. Остальные 77% трудятся в других сферах", — сообщила компания по итогам исследования, участие в котором приняли более 220 тысяч респондентов.

Из тех, кто занят в креативе, 21% респондентов затруднились назвать свою точную профессиональную область, так как заняты на данный момент или уже успели поработать в нескольких компаниях с разной направленностью бизнеса.

"Еще 19% устроены в креативных отделах на производствах, 13% – в IT, столько же – в сфере культуры и искусств, 11% – в государственных организациях. Каждый десятый занят в маркетинге и PR, 8% связаны с архитектурой и дизайном, 5% – с медиа и журналистикой", — уточнили в компании. Минфин готов обсуждать снижение НДФЛ для работающих из-за рубежа россиян

Большинство (40%) участников исследования, работающих в креативных индустриях, получили соответствующее образование в университете. Около трети (31%) пришли в творческую профессию с другой специальностью, 20% ответили, что нынешние навыки приобрели на практике, 9% обучались на онлайн-курсах.

"При этом 39% россиян уверены, что для креатива обязательно нужны способности к творчеству, а 29% – постоянная практика. 19% считают, что у креативных специалистов особый склад ума с рождения, 13% верят в обучение этому навыку, как и любой другой профессии", — уточнили в компании.