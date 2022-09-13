МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Деление россиян на категории "полезных" и "неполезных", а также навешивание на них ярлыка "небезопасных" со стороны стран Евросоюза при выдаче виз являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Россия не даст зеркальный ответ на визовые ограничения ЕС, заявил Чижов

Ранее член Европейской комиссии по внутренним делам Ильва Юханссон говорила, что туризм в Европу для россиян является "привилегией".

Захарова отметила, что в разъяснениях Еврокомиссии от 9 сентября о порядке обработки визовых досье россиян закреплен "откровенно дискриминационный принцип повышенной подозрительности и предвзятости в отношении наших граждан".

По ее словам, навешивание на граждан России ярлыка "небезопасных" и деление их на "полезных и неполезных", а также разговоры о "привилегиях" посещать ЕС — это "вопиющие проявления ксенофобии и ненависти к нашей стране, желание "отменить Россию" и заставить наших граждан отказаться от поддержки руководства страны и его независимой внешней политики".

"Этот шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны. За ним просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, нацеленной на создание условий для "утечки мозгов", — сказала пресс-секретарь МИД России.

Кроме того, подчеркнула Захарова, такая политика противоречит базовым международным документам, гарантирующим свободу передвижения в Европе.