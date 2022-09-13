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Песков исключил возможность мобилизации в России
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В Кремле не рассматривают сценарий, предполагающий полную мобилизацию в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В настоящий момент об этом речи нет", —... ПРАЙМ, 13.09.2022
общество , новости, дмитрий песков, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Кремле не рассматривают сценарий, предполагающий полную мобилизацию в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В настоящий момент об этом речи нет", — сказал он.
Ранее Песков также заявил об отсутствии предпосылок для переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
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