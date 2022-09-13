МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Кремле не рассматривают сценарий, предполагающий полную мобилизацию в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков назвал ситуацию с поставками российского газа непредсказуемой

"В настоящий момент об этом речи нет", — сказал он.

Ранее Песков также заявил об отсутствии предпосылок для переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

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