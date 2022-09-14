МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В России есть запас лекарственных препаратов для подопечных фонда "Круг добра", все лекарства поставляются, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Жизненно важные лекарства в России в августе подешевели

"Лекарственные препараты все поставляются. Были на определенном этапе сложности логистические в связи с изменением транспортных коридоров, систем оплаты. Сегодня все это работает", — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, никаких сложностей нет, но вопрос находится под особым контролем.