Мурашко заявил, что все лекарства для фонда "Круг добра" есть в запасе
Глава Минздрава Мурашко заявил, что есть запас лекарств для подопечных фонда "Круг добра"
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В России есть запас лекарственных препаратов для подопечных фонда "Круг добра", все лекарства поставляются, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Лекарственные препараты все поставляются. Были на определенном этапе сложности логистические в связи с изменением транспортных коридоров, систем оплаты. Сегодня все это работает", — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, никаких сложностей нет, но вопрос находится под особым контролем.
https://1prime.ru/society/20220914/838109498.html
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