ЖЕНЕВА, 14 сен — ПРАЙМ. Конец пандемии коронавируса близок, заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Европе предрекли сложные зимы

"На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок", — сказал он.

В то же время глава ВОЗ призвал государства инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, в том числе работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70% охвату вакцинацией.